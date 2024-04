‘Parça’ de Neymar, Jimmy Butler chega a jogo da NBA com camisa do Santos

Jimmy Butler é amigo de Neymar (Foto: Reprodução/Instagram Miami Heat)







Copiar Link

Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 14/04/2024 - 17:26 • São Paulo (SP)

Jimmy Butler escolheu uma camisa do Santos para ser a peça principal do seu look na chegada com a equipe para a partida do Miami Heat, na Flórida.

A escolha do astro da NBA foi uma camisa do Peixe, da coleção principal de 2023. Amigo próximo de Neymar, esta não foi a primeira vez que se apresentou com uma camisa do Santos.

Na escolha mais recente, optou por uma versão lisa, sem os patrocínios do clube da Baixada. Somente o escudo do Santos e da fornecedora do material, a Umbro, estampavam a camisa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ano passado, também apareceu com uma camisa do clube brasileiro. No caso, em uma ida a um jogo do seu time - enquanto lesionado -, utilizado o terceiro uniforme de 2023, com alusões à África.

Veja a imagem compartilhada pelo perfil do Miami Heat:

(Foto: Reprodução/Instagram Miami Heat)