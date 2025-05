O Corinthians perdeu para os reservas do Huracán por 1 a 0 na última terça-feira (28) e foi eliminado da Sul-Americana. Durante o programa 'Opinião Placar', o jornalista Fábio Sormani ironizou as recentes eliminações do time paulista nas competições continentais e o comparou com um bebê reborn, alegando que 'não serve para nada'.

- O Corinthians é uma espécie de bebê reborn nos torneios Sul-americanos, não serve pra nada, só toma a vaga dos outros. É melhor você dar a vaga do Corinthians para o Juventude, para o Cuiabá, Criciúma. É inexplicável. É time pra estar na Libertadores. Mas é verdade - disse Sormani.

A eliminação

O Huracán, líder do grupo, ficou com a única vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana, enquanto o América de Cali disputará a repescagem. Foi uma partida de pouca inspiração do Timão, que teve mais posse de bola, mas pouco finalizou. O Corinthians chega a sua segunda eliminação precoce em torneios continentais nesta temporada. No começo do ano, a equipe foi eliminado na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

Próximo desafio do Corinthians

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (1). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado da competição.

