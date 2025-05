Em crítica direta à modernização das categorias de base, Craque Neto afirmou que, se assumir a presidência do Corinthians, vai substituir a grama sintética pelo tradicional terrão, símbolo histórico da formação de jogadores. Durante a apresentação do programa 'Os Donos da Bola', na Band, o ex-jogador revelou que existe a possibilidade de se tornar mandatário do clube paulista.

- Hoje o futebol mudou tanto. Eu preferia terrão. Se um dia eu for presidente do Corinthians, e pode ser que seja, eu tiro a grama sintética e deixo o terrão. Aquilo ali é uma história, é o que todo mundo precisa ter. Treinar no terrão ajuda muito. Tira a grama sintética e deixa o terrão na base - revelou Neto.

Corinthians eliminado

O Huracán, líder do grupo, ficou com a única vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana, enquanto o América de Cali disputará a repescagem. Foi uma partida de pouca inspiração do Timão, que teve mais posse de bola, mas pouco finalizou. O Corinthians chega a sua segunda eliminação precoce em torneios continentais nesta temporada. No começo do ano, a equipe foi eliminado na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (1). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro é o oitavo colocado da competição.

