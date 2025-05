A Globo realizou uma nova contratação com o intuito de reforçar o elenco para a cobertura do novo Mundial de Clubes da Fifa. Trata-se de Rafael Sobis, ex-atacante do Fluminense, Internacional, Cruzeiro e Ceará. Ele estará presente na bancada do programa "Fechamento", dos canais Sportv.

Rafael Sobis chega para reforçar um elenco já de peso da atração. Além dele, também fazem parte da bancada os jogadores Denílson, pentacampeão do mundo com a Seleção, e Felipe Melo, ex-Seleção, Fluminense e Palmeiras. O jornalista André Rizek realiza a mediação do debate.

- Primeiramente estou muito agradecido pela oportunidade e pela lembrança. É uma honra um canal tão grande me procurar para eu fazer parte da bancada, com pessoas com muita história e conhecimento. Espero estar à altura, e chego com a expectativa também que o pessoal goste do meu trabalho, que goste do jeito que eu sou. Estou ansioso e não vejo a hora que chegue o primeiro programa - disse o atleta.

Vale destacar, que o apresentador Andre Rizek viaja para a cobertura da competição e também é presença confirmada no programa aos domingos. Do mesmo modo, o comentarista Eric Faria também estará pelo país-sede da Mundial de Clubes. Além do 'Fechamento', os dois enviados aos Estados Unidos irão participar de outros programas do canal esportivo durante o torneio.

Rafael Sobis será novo cometarista dos canais Sportv para o Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Novo Mundial da Fifa

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa começa em 14 de junho e vai até 13 de julho, com a participação de quatro clubes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O sportv exibe todas as 63 partidas da competição.