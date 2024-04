Neymar e Luis Enrique no PSG (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 10:32 • Paris (FRA)

Neymar e o treinador do PSG, Luis Enrique, tiveram problemas no começo da temporada entre si. Segundo o jornal "L'Équipe", o espanhol se recusou a contar com o brasileiro em seu planejamento na capital francesa, o que gerou uma insatisfação interna.

Tendo assumido o Paris após a saída de Christophe Galtier, Luis deixou claro a Neymar que não desejava o atleta no elenco, e negou sua participação na pré-temporada no Japão. O diretor esportivo Luis Campos precisou intervir, pedindo pessoalmente ao comadante que levasse o camisa 10, a fim de vender mais ingressos e atrair mais poder midiático.

- Campos acabou convencendo o treinador de que deveria levar o brasileiro para a pré-temporada, pelo bem das contas do clube. Mas realmente a relação estava estremecida. O comportamento do jogador não era o mesmo, e sua história em Paris tinha que terminar.

Semanas depois, o craque da Seleção embarcou na onda dos movimentos ao Oriente Médio e acertou com o Al-Hilal, time comandado por Jorge Jesus na Arábia Saudita. Na ocasião, a transação custou 90 milhões de euros, venda mais cara da história do PSG.

Neymar e Luis Enrique já haviam trabalhado juntos no Barcelona. Inclusive, conquistaram juntos a Champions League de 2014-15, com direito a gol do brasileiro na decisão frente à Juventus. A grande atuação individual do atacante na Catalunha, também sob o comando do espanhol, aconteceu justamente contra o PSG, quando liderou a virada histórica nas oitavas de final da principal competição europeia de 2016-17.

Neymar e Luis Enrique celebram vitória do Barcelona em 2017 (Foto: Josep Lago / AFP)