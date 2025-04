Neymar ironiza e rebate crítica de Craque Neto: ‘Falastrão da TV brasileira’

O atacante Neymar, do Santos, respondeu uma crítica do ex-jogador Neto feita no programa "Os Donos da Bola", da Band. O apresentador questionou a presença do atleta em torneios de pôquer e na Kings League durante o período em que está lesionado e não atua pelo Peixe. Na publicação do perfil oficial da atração, o camisa 10 rebateu o ídolo do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O cara vai no pôquer, vai em não sei o que, e o Santos nada? Está torcendo no futebol de 7, o que é isso perto do Santos? Ele é jogador do Santos, jogou o Campeonato Paulista, falou que ia jogar, foi cortado da Seleção... Ele não joga e ninguém fala nada. O que ele tem para não jogar? Se ele está machucado, ele pode fazer tudo isso? É isso que eu queria saber - questionou Neto.

- Bora dar ibope pra ele, o falastrão da TV brasileira - escreveu Neymar junto a emojis de risada.

Lesão de Neymar

A última partida do camisa 10 do Santos aconteceu há um mês, na vitória do clube alvinegro sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, Neymar deixou o campo com dores na coxa esquerda.

continua após a publicidade

O cenário fez o meia ser cortado da Seleção Brasileira na última Data Fifa. A primeira ausência do atleta pelo Santos aconteceu no clássico contra o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão, no dia 9 de março. Sem o meia, a equipe do técnico Pedro Caixinha foi eliminada do estadual ao perder para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Ainda sem o camisa 10, o Santos também perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro. No último domingo (31), a equipe do técnico Pedro Caixinha foi superada pelo Vasco por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade