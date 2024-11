Ex-atacante Zé Love é eliminado de ‘A Fazenda’ em votação acirrada

Zé Love foi eliminado do reality show "A Fazenda" (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 01:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos favoritos do público nas primeiras semanas de "A Fazenda", Zé Love foi eliminado do reality show nesta quinta-feira (8). O ex-atacante foi o menos votado pelos telespectadores para permanecer no programa, com 30,2%, e perdeu na disputa com Gui Vieira e Flor Fernandez.

No discurso de eliminação de Zé Love, a apresentadora Adriane Galisteu citou "resultado difícil" e afirmou que a disputa foi "voto a voto". O perfil oficial do ex-jogador nas redes sociais se manifestou sobre a eliminação do peão.

- Infelizmente, não foi dessa vez. Mas o Zé sai gigante, deixando sua marca em A Fazenda e fazendo história! Ele foi incrível, autêntico e verdadeiro do começo ao fim. Sem máscaras, sempre leal, amigo e protetor dos seus. Com um coração enorme, conquistou todos que tiveram o privilégio de estar ao seu lado. Foi lindo acompanhar essa trajetória até aqui. Que essa experiência seja o início de uma jornada ainda mais brilhante rumo aos seus sonhos. E aos fãs, vocês foram simplesmente incríveis! Gratidão por cada apoio e cada voto. Que essa união siga forte, porque juntos somos mais fortes! - escreveu o perfil.

Durante a carreira, Zé Love conquistou Libertadores, Paulistão e Copa do Brasil pelo Santos. Andarilho da bola, o ex-jogador somou passagens por Palmeiras, Athletico Paranaense, Cruzeiro, Sport, Grêmio, Fortaleza, Genoa-ITA, Siena-ITA, Coritiba, Goiás, Vitória, Figueirense e Brasiliense.