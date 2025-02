Benja questiona atitude de jogador e pede mudança de postura do Corinthians

Autor do gol do Corinthians contra o Palmeiras, o atacante Yuri Alberto acabou expulso no clássico na última quinta-feira (6). Em vídeo nas redes sociais, o apresentador Benjamin Back criticou a atitude do jogador e pediu uma mudança de postura do time de Ramón Díaz em clássicos.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Corinthians: Renata Ruel analisa decisão de Claus e dá veredito

- Yuri Alberto vive um momento espetacular, artilheiro, mas hoje ele tomou dois cartões amarelos que não podia. Um por chutar a bandeira, que ele sabe que não pode, e outro por simular a falta. Muita gente reclamou dizendo que o Claus errou. Ele não errou, cumpriu a regra - começou Benja.

- Pelas circunstâncias o empate é bom, mas o Corinthians precisa ganhar clássico. O Corinthians precisa entrar em clássico com outra atitude. Por mais que esteja jogando fora, precisa mudar a atitude, precisa ir para cima. Clássico tem que ganhar - completou o apresentador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Yuri Alberto havia recebido o primeiro cartão amarelo após chutar a bandeirinha de escanteio ao comemorar o gol. No segundo tempo, ao tentar driblar o zagueiro Naves, o atacante se atirou no gramado e recebeu mais um amarelo. O centroavante do Corinthians marcou para o Alvinegro, enquanto Maurício fez para o Alviverde.

➡️ Claus acertou? Jornalistas comentam expulsão de Yuri Alberto em Palmeiras x Corinthians

O que vem por aí para Palmeiras e Corinthians?

No próximo domingo (9), o Palmeiras visita o Água Santa, às 18h30m (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, o Corinthians recebe o São Bernardo, na Neo Química Arena, às 20h30m (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade