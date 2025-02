Saiba valor gasto por Neymar para ir de helicóptero aos treinos do Santos

Neymar chegou como novo reforço do Santos na última semana. Contudo, desde que retornou ao Brasil, o atleta mora na mansão que possui em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Assim, para chegar ao CT Rei Pelé, e realizar as atividades com o clube alvinegro, ele tem realizado viagens em um helicóptero particular.

O cenário aconteceu na última segunda (3) e terça-feira (4). A recorrência surgiu a curiosidade de saber quanto que custa a viagem do meia. Para sabermos disso é preciso primeiro entender o consumo de combustível do veículo, que é baseado no peso. O helicóptero tem capacidade para um piloto, copiloto, oito passageiros, bagagens, além de dois motores.

Em média, a aeronave faz o trajeto entre Mangaratiba e Santos em cerca de uma hora. Para determinado trajeto a expectativa é de que o veículo gaste entre 240 a 350 litros de combustível, cujo o valor por litro varia de R$ 8 a R$ 10.

Desta forma, o trajeto de ida deve custar aproximadamente R$ 2.400 a R$ 3.500. Como o jogador precisa ir, mas depois, retornar para Mangaratiba, a viagem completa pode alcançar os R$ 7 mil, diariamente.

Neymar busca casa em Santos

Para tentar solucionar o problema da distância da atual casa, Neymar buscar comprar uma nova mansão em Santos. De acordo com a apuração do jornal Extra, o atleta procura uma propriedade na região do Morro de Santa Terezinha, próximo do CT Rei Pelé.

A área é considerada de luxo dentro do território santista, sendo famosa pelos condomínios privados. A região foi, inclusive, onde Pelé morou por um tempo. Uma propriedade na localidade pode ser vendida por até R$ 35 milhões.