Agenciado por Neymar, joia de 12 anos do Santos já tem reconhecimento mundial

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 12:56 • São Paulo (SP)

O Santos tem um histórico muito positivo quando o assunto é categorias de base. O time já revelou inúmeros talentos ao longo de décadas e tem tudo para colocar mais um nome no cenário mundial. Além do Peixe, Neymar também acredita no talendo do garoto Kauan Basile, de apenas 12 anos.

Quem agencia a carreira do atacante é a NR Sports, empresa de Neymar Pai. O nome de Kauan Basile já grande a ponto de, só no Instagram, o garoto já acumular 1,5 milhão de seguidores, números que são maiores até de atletas do time principal do Santos. Ele, inclusive, vem sendo monitorado por clubes europeus.

O jovem atacante se destaca pelos dribles e gols nas categorias de base do time alvinegro, que vem pensando em um plano de carreira para a joia, junto à família do atleta e também seus empresários, Neymar Pai e Bruno Martins.

O talento parece ser algo de família, já que o irmão de Kauan Basile, Lucas Yan, tem 18 anos, é meio-campista e atua pelo time Sub-20 do Santos. Apesar da chance que deu ao mais velho, o mais novo é visto como uma peça diferente e que pode render bons frutos ao time da Baixada.

A aposta em Kauan Basile é tão grande que, desde os oito anos, o atacante é patrocinado pela Nike, tornando-se o mais jovem a ser patrocinado pela empresa de material esportivo.

Aos 10 anos, a joia santista viralizou nas redes sociais após em um jogo de futsal entre Santos e Palmeiras. Em um único dia, o perfil da rede social de Kauan ganhou 200 mil novos seguidores e encheu os olhos não apenas dos torcedores, mas também de Neymar Jr.

Foi a partir daí que a carreira do jovem promissor passou a ser vista com outros olhos, de maneira mais profissional, já que em 2023, o garoto marcou 26 gols em 19 jogos no Paulista Sub-11, superando nomes como Endrick, Diego e Rodrygo.