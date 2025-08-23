Mano Menezes vira assunto após partida do Grêmio no Brasileirão: ‘Maior temor’

O técnico Mano Menezes, do Grêmio, virou assunto nas redes sociais depois do empate do Tricolor Gaúcho com o Ceará em casa pelo Brasileirão. Depois do 0 a 0, os torcedores foram sinceros ao avaliar o desempenho do treinador.

continua após a publicidade

Os dois clubes tiveram várias oportunidades de abrir o placar, mas a falta de pontaria pesou. Com o resultado, o Grêmio permanece na 13ª colocação, agora com 24 pontos. Já o Ceará continua em 10º, com 26.

➡️Europeus reagem a fala de técnico sobre Estêvão: ‘Achou que era o Flamengo’

Mano Menezes, do Grêmio, foi o assunto mais comentado das redes sociais depois que Davi Lacerda apitou o fim do jogo. A maioria dos torcedores se revoltou com o resultado, mas principalmente com o desempenho da equipe. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Mano Menezes, técnico do Grêmio. (Foto: Cristiano Junior/AGIF)

Veja comentários sobre Mano Menezes, do Grêmio, após empate

Como foi o jogo

✍️Escrito por Nícolas Wagner

Como era de se esperar, o Grêmio de Mano Menezes começou o jogo com mais posse de bola, e tentou ocupar o campo do Ceará. Porém, a primeira finalização só surgiu aos 20 minutos, em contra-ataque. Alysson trouxe para dentro e arriscou de fora da área. Bruno Ferreira espalmou pela linha de fundo. Aos 24, Marcos Rocha cruzou, e Edenílson, sozinho, cabeceou em cima do goleiro do Vozão.

No contra-ataque, o Ceará respondeu. Aylon chutou forte de fora da área, sobre o gol. Aos 28, Pedro Raul deu caneta em Balbuena pela direita, invadiu a grande área e parou em defesa de Volpi. Um minuto depois, foi a vez do Grêmio voltar a levar perigo. Após cruzamento de Alysson, Bruno Ferreira deu um tapa na bola, e Braithwaite concluiu, de canhota, na trave. No rebote, Alex Santana bateu para fora, para desespero de Mano Menezes, do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nos acréscimos do primeiro tempo, Aylon deu carrinho forte em Balbuena, que precisou sair de campo e foi substituído, no intervalo, por Wagner Leonardo. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda sequer deu cartão amarelo para o atacante do Ceará, o que gerou muita reclamação por parte dos gremistas.

Com a necessidade de buscar a vitória dentro de casa, o Grêmio teve muita dificuldade para criar no segundo tempo, o que deixou os 25 mil gremistas na Arena impacientes. Postado com bloco baixo de marcação, o Ceará especulava contra-ataques.

Aos 30 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Galeano chutou sozinho, da marca do pênalti, e Volpi fez grande defesa para salvar o Grêmio. O Tricolor Gaúcho, enfim, teve uma chance, e clara, aos 34. A defesa do Ceará falhou, e a bola sobrou limpa para Alysson, que, sozinho, finalizou de direita, rasteiro, para fora. Momento complicado para Mano Menezes no Grêmio.