Neymar anuncia ingressos gratuitos para a Kings League: ‘De presente’

O atacante Neymar, do Santos, anunciou em seu Instagram a distribuição de ingressos gratuitos para a decisão da Kings League Brasil, competição de fut 7 que o jogador atua como presidente de uma das competição, a Furia FC. Sua equipe disputa a final do campeonato neste domingo (18) no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, contra Dendele FC, time dos streamers Luqueta e Paulinho Loko.

Através de sua conta oficial, o atacante publicou um link com um formulário para ser preenchido pelo público para tentar concorrer a alguns ingressos para a partida (veja a publicação clicando aqui). No total, Neymar anunciou que estava presenteando com 250 entradas para a final, sem especificar para qual setor do estádio.

A equipe de Neymar se classificou com a melhor campanha da competição na primeira fase e depois passou sem sustos pela semifinal. A equipe tenta se tornar a primeira campeã do torneio na edição do Brasil. Além da disputa nacional, mira a etapa mundial, que será jogada em Paris, a partir de 1º de junho. Os finalistas Furia e Dendele jogarão a Copa do Mundo de Clubes da Kings League junto com o Desimpedidos Goti e o Fluxo FC, os outros semifinalistas classificados.

A bola rola para Furia e Dendele a partir das 20h30 no Allianz Parque. Antes, o estádio receberá uma série de atrações, como uma disputa de pênaltis e shoot outs, além de um show do cantor MC Hariel, que também atuou como presidente de um time no campeonato, o Funkbol FC.

Os ingressos para a final da Kings League Brasil estão à venda no site oficial do evento (clicando aqui).

Neymar em partida do Fúria (Foto: Reprodução/PodPah)

Valor dos ingressos e onde comprar

Os dois anéis inferiores, leste e oeste, são as duas áreas mais caras à venda para a final da Kings League Brasil. A meia entrada custa R$ 157,50 e a inteira R$ 315. Os setores norte e sul da parte inferior vêm na sequência, com valores de R$ 105 (meia-entrada) e R$ 210 (inteira).

No anel superior, os valores são menores. No leste ou oeste, os preços são de R$ 79 (meia-entrada) e R$ 158 (inteira). No superior norte e no sul superior os ingressos custam R$ 34 (meia-entrada) e R$ 74 (inteira).

Mundial da Kings League

No total, são 32 equipes de seis países ao redor do mundo que têm liga da competição, além de algumas outras equipes convidadas, chamadas wildcards.

➡️ Kings League define estádio da final do Mundial de Clubes e divulga trailer oficial

Serão sete equipes da Espanha, entre elas o atual campeão do Mundial de Clubes, Porcinos FC, quatro times da Kings League Américas - que reúne equipes da América Latina -, do Brasil, França e Itália, além de dois representantes da Alemanha.

Entre os famosos que têm equipes na Kings League estão Neymar, James Rodríguez, Chichiarito Hernández, Aguero e o lutador norte-americano Jake Paul. Lamine Yamal, do Barcelona, terá um clube participante no Mundial da França neste ano.