Gabigol quebra silêncio após rumores de traição a irmã de Neymar

Gabigol se manifestou publicamente neste sábado (18) após a divulgação de notícias sobre o suposto fim do relacionamento com Rafaella Santos. O jogador do Cruzeiro respondeu diretamente a uma publicação do colunista Léo Dias no Instagram, que afirmava que a irmã de Neymar teria encerrado o namoro devido a "traições" e "frequentes festas" do atleta em Belo Horizonte.

Logo depois, o atacante publicou uma nota em seu perfil no Instagram rebatendo a reportagem.

“Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal. Foi publicada hoje uma matéria com informações distorcidas e completamente falsas. Entendo que figuras públicas estejam mais expostas, mas isso não justifica a propagação de mentiras. Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo que envolve sua continuidade ou não foi conversado e decidido entre nós, com respeito e maturidade”

O término não havia sido confirmado oficialmente até então. Os rumores aumentaram depois que Gabigol arquivou em seu perfil no Instagram as fotos ao lado de Rafaella. Nenhum dos dois havia comentado sobre o status da relação desde então.

Em janeiro, o "Extra" informou que o casal vivia um momento de estabilidade no relacionamento, após diversas separações. Na época, os dois apareciam frequentemente juntos e Rafaella acompanhava os jogos do Cruzeiro para apoiar o jogador.

Gabigol e Rafaella

Gabigol e Rafaella Santos vivem um relacionamento marcado por idas e vindas desde 2017, quando o atacante ainda jogava pelo Santos. A última reconciliação do casal aconteceu em dezembro de 2024.

O retorno foi confirmado publicamente em janeiro de 2025, mas sinais de instabilidade começaram a aparecer nos meses seguintes. Em março, a ausência de Gabigol em um jantar íntimo organizado por Rafaella para comemorar seu aniversário levantou especulações entre fãs e seguidores sobre a situação do casal.