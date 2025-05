Neymar se encontra com maior youtuber do mundo; veja vídeo

Neymar se encontrou nesta quinta-feira (15) com o youtuber norte-americano MrBeast na Vila Belmiro, em Santos. O encontro foi registrado em vídeo divulgado pela equipe de esports Furia, que tem o jogador como presidente na Kings League Brasil.

Durante a visita, Neymar presenteou MrBeast com camisas da Furia. O youtuber já usava o uniforme do Santos, clube no qual o atacante iniciou a carreira. O encontro aconteceu após o treino realizado no CT Rei Pelé, pela manhã. Na sequência, MrBeast visitou o vestiário e foi ao gramado da Vila Belmiro, onde posou para fotos com Neymar e seus amigos.

James Stephen Donaldson, conhecido como MrBeast, é o criador de conteúdo com mais inscritos no YouTube. Seu canal ultrapassa 395 milhões de seguidores. Segundo a revista Forbes, ele teve faturamento estimado em US$ 85 milhões em 2024, o equivalente a aproximadamente R$ 480 milhões.

A Furia, organização brasileira de esportes eletrônicos, é representada por um time na Kings League Brasil, competição de futebol society com regras alternativas. Neymar comanda a equipe ao lado de Cris Guedes. A liga foi criada pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué.

Time de Neymar na final da Kings League

A final da Kings League Brasil 2025, marcada para este domingo, 18 de maio, às 20h no Allianz Parque, coloca frente a frente dois fenômenos: de um lado, a FURIA FC, presidida por Neymar Jr. e Cris Guedes; e do outro, o Dendele FC, comandado pelos influenciadores Paulinho O Loko e Luqueta.

continua após a publicidade

Além do troféu, FURIA e Dendele também garantiram vaga na Kings World Cup Clubs, que será realizada entre 1º e 14 de junho na França. O Desempedidos Goti e o Fluxo, times que ficaram para trás na semifinal, também garantiram vaga para o torneio internacional. Além do Allianz Parque, a final também terá transmissão ao vivo pelo site da Superbet ou no YouTube, Twitch e outras plataformas digitais.

Como funciona a Kings League

Começo estilo “batalha”. O jogo começa 1x1 com goleiro. A bola desce de uma jaula suspensa, e os times vão ganhando jogadores minuto a minuto até completar o 7x7.

Duração. São dois tempos de 20 minutos. Rápido, dinâmico, sem muito tempo pra pensar.

Cartas secretas. Cada time sorteia uma carta antes do jogo e a sorte vai definir gol em dobro, um pênalti automático, expulsar um rival de campo temporariamente, cobrança de pênalti em movimento (como no hockey sobre gelo), permitir que um jogador escolhido pela equipe marque um gol valendo dois e o Coringa que copia ou anula a carta do adversário.

Dado da Liga. Aos 18 minutos, um dado gigante define o novo formato: 1x1, 2x2 ou 3x3 até o fim do primeiro tempo. O técnico precisa pensar rápido.

Pênalti do presidente. Neymar, Cris Guedes, Paulinho O Loko e Luquet4: eles podem entrar em campo e bater um pênalti se solicitarem antes do minuto 38.

Minuto 38+. Todo gol marcado nos dois minutos finais vale dois pontos. Dá pra virar o jogo antes do apagar das luzes.

Desempate no shootout. Se empatar, tem shootout: o jogador parte do meio-campo, tem 5 segundos e encara o goleiro em movimento. É no estilo MLS anos 90 — e todo mundo ama.

Ingressos para final da Kings League

A final será disputada no próximo domingo, dia 18, no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília). Os portões serão abertos às 16h30. Os ingressos vão de R$ 37 (meia), nos setores norte e sul, até R$ 315, valor da inteira do inferior oeste — que ficará em frente aos presidentes.