Neto volta atrás sobre título do Campeonato Brasileiro de 2005: ‘Equívoco monstruoso’

Dias depois de afirmar que o Internacional deveria ter conquistado o Campeonato Brasileiro de 2005, o comentarista Neto voltou atrás e se retratou sobre a polêmica. Durante o programa “Apito final”, o ex-jogador destacou que se equivocou com as informações e afirmou que o Corinthians é o verdadeiro campeão daquela temporada.

continua após a publicidade

➡️Interesse de gigantes europeus em titular do Corinthians repercute: ‘Faria um estrago’

Nesta semana, Neto analisou a injusta expulsão de Tinga na partida entre Corinthians x Internacional e descreveu o lance como uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro. Na visão do comunicador, o lance resultaria no título brasileiro para a equipe gaúcha.

No entanto, o ídolo do Corinthians relembrou que onze jogos foram anulados após o vazamento das polêmicas envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Com isso, mesmo vencendo o confronto direto, o Internacional não teria o número de pontos para conquistar o Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

- Eu cometi um equívoco monstruoso, e quando erro, eu tenho a humildade de saber me retratar. Eu realmente me equivoquei, na verdade, errei muito e quem ficou bravo tem razão. Na verdade, eu sempre achei que o Internacional ganharia o título naquele jogo, e não é - disse, antes de completar.

- Eu não lembrava que tinham os onze jogos (anulados por escândalo de arbitragem), e que depois o Corinthians jogou dois jogos, contra São Paulo e Santos, e acabou perdendo. Mas nesses jogos que voltaram, o Corinthians empatou com o São Paulo e ganhou do Santos. O Internacional, mesmo que tivesse vencido aquele jogo, não seria o campeão e eu sempre achei o contrário. Eu acabei errando ao falar isso nos Donos da Bola, não era para ser o Internacional o campeão. Na verdade, é o Corinthians o verdadeiro campeão.

continua após a publicidade

➡️Europeus reagem a atuação de titular do Corinthians na Data Fifa: ‘Fenômeno

Relembre as polêmicas do Campeonato Brasileiro de 2005

O título Campeonato Brasileiro, conquitado pelo Corinthians em 2005, ficou manchado por escândalos envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que admitiu influenciar na definição dos resultados. Por conta disso, 11 partidas comandadas pelo então árbitro foram anuladas pelo STJD. O Inter teve um jogo anulado e repetiu a vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba. Já o Timão, que havia perdido as duas partidas anuladas, venceu uma e empatou a outra, somando quatro pontos.

Com isso, a equipe paulista acabou favorecida. Isso porque ao final da competição sagrou-se campeã com 81 pontos, três à frente do Colorado, que terminou como vice. Na época, a direção do Inter chegou a cogitar a judicialização do caso e um torcedor chegou a entrar na Justiça, mas pressão da CBF impediu a ação. O próprio clube pediu a retirada do processo para não ser punido.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas