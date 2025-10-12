Corinthians ou Internacional? Neto crava o campeão brasileiro de 2005

Durante o programa “Os Donos da Bola", o comentarista Neto comentou sobre a polêmica entre Internacional e Corinthians envolvendo o título brasileiro de 2005, e mandou um recado para o jornalista Fabiano Baldasso. Na visão do apresentador, a equipe gaúcha deveria ter conquistado o campeonato.

Neto analisou a injustiça expulsão de Tinga na partida entre Corinthians x Internacional e pediu para Baldasso registrar sua fala. Brigando ponto a ponto na disputa pela liderança do Brasileirão, as equipes faziam o principal jogo do campeonato. Empatados em 1 a 1, o meia invadiu a área, foi tocado pelo goleiro, mas acabou levando o segundo cartão amarelo após o árbitro alegar simulação.

Diante disso, o apresentador da Band descreveu o lance como uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro.

- Quem tinha que ser campeão em 2005 era o Internacional. Ai Baldasso, coloca nas suas mídias sociais eu falando a verdade, independente de time ou não, essa é a grande verdade. Olha o pênalti em cima do Tinga, ele expulsou o Tinga, dá uma olhada nisso. Essa é uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro - comentou o ídolo do Corinthians.

Entenda a polêmica no título brasileiro do Corinthians

O título brasileiro do Corinthians em 2005 ficou manchado por escândalos envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que admitiu influenciar na definição dos resultados. Por conta disso, 11 partidas comandadas pelo então árbitro foram anuladas pelo STJD. O Inter teve um jogo anulado e repetiu a vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba. Já o Timão, que havia perdido as duas partidas anuladas, venceu uma e empatou a outra, somando quatro pontos.

Com isso, a equipe paulista acabou favorecida. Isso porque ao final da competição sagrou-se campeã com 81 pontos, três à frente do Colorado, que terminou como vice. Na época, a direção do Inter chegou a cogitar a judicialização do caso e um torcedor chegou a entrar na Justiça, mas pressão da CBF impediu a ação. O próprio clube pediu a retirada do processo para não ser punido.

