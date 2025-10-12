menu hamburguer
Interesse de gigantes europeus em titular do Corinthians repercute: 'Faria um estrago'

Jogador é uma das principais promessas do Timão

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/10/2025
16:49
Jogadores do Corinthians reunidos (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
Jogadores do Corinthians reunidos (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
Segundo informações do portal “Uol”, a lista de clubes europeus interessados no volante Breno Bidon, do Corinthians, aumentou. Vivendo grande fase sob o comando de Dorival Júnior, o jogador despertou o interesse do Napoli, que entrou na briga pela contratação da jovem promessa, de apenas 20 anos.

Além da tradicional equipe italiana, clubes da Premier League como Wolverhampton, Manchester United e Manchester City entraram em contato com o staff do atleta para entender as condições de uma possível negociação.

Recentemente, o PSV, da Holanda, sinalizou uma proposta de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões), estabelecendo um primeiro contato para uma futura ida ao Velho Continente.

Nas redes sociais, os torcedores reagiram ao interesse das equipes europeias na promessa do Timão. Na visão dos internautas, o jogador cairia bem sob o comando de Pep Guardiola, no Manchester City. Confira abaixo.

Números de Breno Bidon pelo Corinthians em 2025

Breno Bidon se consolidou como uma arma ofensiva do Corinthians desde a chegada de Dorival Júnior. Com apenas 20 anos, o jovem, que foi escalado por muitas vezes como segundo volante com Ramón Díaz, vem atuando mais como um armador desde a lesão de Garro.

  1. 43 jogos (32 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 29 passes decisivos (0.7 por jogo)
  5. 5 grandes chances criadas
  6. 29 finalizações (5 no gol)
  7. 0.2 cruzamentos certos por jogo
  8. 59% de acerto nos passes longos
  9. 4.7 duelos ganhos por jogo
  10. 49% de eficiência nos duelos
  11. 3.9 bolas recuperadas por jogo
  12. 1.7 desarmes por jogo
  13. 71 faltas (1.6 por jogo)
  14. 8 cartões amarelos
  15. Nota Sofascore 6.85

*Segundo levantamento do SofaScore

Breno Bidon (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Breno Bidon vive grande momento pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

