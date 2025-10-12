Interesse de gigantes europeus em titular do Corinthians repercute: ‘Faria um estrago’

Segundo informações do portal “Uol”, a lista de clubes europeus interessados no volante Breno Bidon, do Corinthians, aumentou. Vivendo grande fase sob o comando de Dorival Júnior, o jogador despertou o interesse do Napoli, que entrou na briga pela contratação da jovem promessa, de apenas 20 anos.

Além da tradicional equipe italiana, clubes da Premier League como Wolverhampton, Manchester United e Manchester City entraram em contato com o staff do atleta para entender as condições de uma possível negociação.

Recentemente, o PSV, da Holanda, sinalizou uma proposta de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões), estabelecendo um primeiro contato para uma futura ida ao Velho Continente.

Nas redes sociais, os torcedores reagiram ao interesse das equipes europeias na promessa do Timão. Na visão dos internautas, o jogador cairia bem sob o comando de Pep Guardiola, no Manchester City. Confira abaixo.

Números de Breno Bidon pelo Corinthians em 2025

Breno Bidon se consolidou como uma arma ofensiva do Corinthians desde a chegada de Dorival Júnior. Com apenas 20 anos, o jovem, que foi escalado por muitas vezes como segundo volante com Ramón Díaz, vem atuando mais como um armador desde a lesão de Garro.

43 jogos (32 titular) 1 gol 1 assistência 29 passes decisivos (0.7 por jogo) 5 grandes chances criadas 29 finalizações (5 no gol) 0.2 cruzamentos certos por jogo 59% de acerto nos passes longos 4.7 duelos ganhos por jogo 49% de eficiência nos duelos 3.9 bolas recuperadas por jogo 1.7 desarmes por jogo 71 faltas (1.6 por jogo) 8 cartões amarelos Nota Sofascore 6.85

*Segundo levantamento do SofaScore