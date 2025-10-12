Interesse de gigantes europeus em titular do Corinthians repercute: ‘Faria um estrago’
Jogador é uma das principais promessas do Timão
Segundo informações do portal “Uol”, a lista de clubes europeus interessados no volante Breno Bidon, do Corinthians, aumentou. Vivendo grande fase sob o comando de Dorival Júnior, o jogador despertou o interesse do Napoli, que entrou na briga pela contratação da jovem promessa, de apenas 20 anos.
Além da tradicional equipe italiana, clubes da Premier League como Wolverhampton, Manchester United e Manchester City entraram em contato com o staff do atleta para entender as condições de uma possível negociação.
Recentemente, o PSV, da Holanda, sinalizou uma proposta de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões), estabelecendo um primeiro contato para uma futura ida ao Velho Continente.
Nas redes sociais, os torcedores reagiram ao interesse das equipes europeias na promessa do Timão. Na visão dos internautas, o jogador cairia bem sob o comando de Pep Guardiola, no Manchester City. Confira abaixo.
Números de Breno Bidon pelo Corinthians em 2025
Breno Bidon se consolidou como uma arma ofensiva do Corinthians desde a chegada de Dorival Júnior. Com apenas 20 anos, o jovem, que foi escalado por muitas vezes como segundo volante com Ramón Díaz, vem atuando mais como um armador desde a lesão de Garro.
- 43 jogos (32 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 29 passes decisivos (0.7 por jogo)
- 5 grandes chances criadas
- 29 finalizações (5 no gol)
- 0.2 cruzamentos certos por jogo
- 59% de acerto nos passes longos
- 4.7 duelos ganhos por jogo
- 49% de eficiência nos duelos
- 3.9 bolas recuperadas por jogo
- 1.7 desarmes por jogo
- 71 faltas (1.6 por jogo)
- 8 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.85
*Segundo levantamento do SofaScore
