Corinthians

Protagonismo de Memphis na Holanda é bom sinal para o Corinthians

Atacante voltou a brilhar por sua seleção

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 12/10/2025
18:07
Memphis
imagem cameraMemphis teve boas atuações com a camisa da Holanda (Foto: John Thys / AFP)
Memphis encerrou sua participação nesta Data Fifa de outubro com mais uma boa atuação com a camisa da Holanda. Neste domingo (12), a seleção de Koeman bateu a Finlândia por 4 a 0, e o atacante do Corinthians participou de três gols.

Com o triunfo, a Holanda segue na liderança do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Memphis chegou a 54 gols com a camisa laranja e segue como maior artilheiro da história de sua seleção.

O jogador marcou um gol e deu duas assistências contra a Finlândia. Na última quinta-feira, o jogador do Timão balançou a rede em uma oportunidade na goleada por 4 a 0 sobre Malta. A participação do jogador é um bom sinal para o Corinthians.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

AO VIVO Com Memphis titular, Holanda enfrenta a Finlândia pelas eliminatórias europeias
Memphis ganhou até bandeira em sua homenagem antes do duelo com a Finlândia (Foto: X / @OnsOranje)

Protagonista na Holanda, esperança no Corinthians

O atacante esteve em campo durante 62 minutos na goleada contra a Finlândia. Memphis foi participativo na campanha da Holanda, o que é um bom indicativo para a comissão técnica do Corinthians, que espera contar o jogador nas próximas rodadas.

No último mês, Memphis perdeu quatro rodadas do Campeonato Brasileiro para se tratar de um edema na coxa direita. Foi a maior sequência fora do atacante com a camisa do Corinthians, o que acabou trazendo certa desconfiança de parte da torcida. O jogador retornou aos gramados apenas por 17 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na última rodada da competição.

A tendência é que o atleta volte a ter mais minutagem pelo Corinthians após a Data Fifa. O jogador retornará nos próximos dias, e sua presença contra o Santos ainda é uma incógnita, mas deve ser titular contra o Atlético Mineiro, no próximo final de semana, na Neo Química Arena.

