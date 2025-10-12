Santos terá desfalques para o clássico contra o Corinthians

O volante Tomás Rincón deixou o treino da última sexta-feira (10) com um incômodo na panturrilha esquerda.

O jogador passou por exames e foi diagnosticado com um edema muscular no local. Ele já iniciou tratamento com a equipe de fisioterapia do Santos.

continua após a publicidade

A informação foi divulgada neste domingo (12) pelo Departamento de Comunicação do clube.

Rincón é uma das lideranças do elenco santista e acumula 76 jogos com a camisa do Peixe, sendo 32 nesta temporada. O venezuelano foi titular na derrota por 3 a 0 para o Ceará.

Além de Rincón, o Alvinegro Praiano não poderá contar com o atacante Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa direita e tem previsão de retorno apenas para o jogo contra o Fortaleza, no dia 1º de novembro, na Vila Belmiro. Tiquinho Soares também será desfalque, pois está suspenso.

continua após a publicidade

Por outro lado, o meia Victor Hugo está recuperado de uma lesão na coxa direita e volta a ficar à disposição, assim como Mayke, que se recuperou de uma inflamação no joelho direito.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Rincón defendeu a Venezuela na última Eliminatória da Copa do Mundo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda de jogos do Santos:

28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos

31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa