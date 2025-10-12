Santos terá desfalques para o clássico contra o Corinthians
Peixe entra em campo na próxima quarta-feira (15), na Vila Belmiro
O volante Tomás Rincón deixou o treino da última sexta-feira (10) com um incômodo na panturrilha esquerda.
O jogador passou por exames e foi diagnosticado com um edema muscular no local. Ele já iniciou tratamento com a equipe de fisioterapia do Santos.
A informação foi divulgada neste domingo (12) pelo Departamento de Comunicação do clube.
Rincón é uma das lideranças do elenco santista e acumula 76 jogos com a camisa do Peixe, sendo 32 nesta temporada. O venezuelano foi titular na derrota por 3 a 0 para o Ceará.
Além de Rincón, o Alvinegro Praiano não poderá contar com o atacante Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa direita e tem previsão de retorno apenas para o jogo contra o Fortaleza, no dia 1º de novembro, na Vila Belmiro. Tiquinho Soares também será desfalque, pois está suspenso.
Por outro lado, o meia Victor Hugo está recuperado de uma lesão na coxa direita e volta a ficar à disposição, assim como Mayke, que se recuperou de uma inflamação no joelho direito.
Agenda de jogos do Santos:
28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos
31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa
