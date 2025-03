A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (14) a arbitragem para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O árbitro Raphael Claus será o responsável por comandar as ações dentro de campo do confronto. Após o anúncio, Craque Neto repudiu o nome escolhido para apitar a decisão.

Durante o programa "Donos da Bola", o ex-jogador e ídolo do Corinthians, detonou a presença de Claus na final do estadual. Ele relembrou lances polêmicos do árbitro em partidas do Alvinegro e apontou um suposto favorecimento ao Palmeiras.

- É o seguinte. Pode entregar o troféu. Já meteram a mão no São Paulo. Tiraram o clube da final do Paulista. Agora, colocaram o Claus (para apitar a decisão), que já expulsou o Yuri Alberto, que é amiguinho do Abel Ferreira, que em muitos jogos xinga, arrebenta ao lado de campo, mas quando é o Claus, ele não faz nada - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Colocaram o Claus para apitar a sétima final. Mas vocês, outros árbitros, são tão ruim assim? As árbitras também, vocês não prestam? Por quê as mulheres não estão aí? Não tem outro? Você Claus, vai arrebentar com o jogo, eu tenho certeza disso - concluiu.

Raphael Claus irá apitar o primeiro confronto da final do Campeonato Paulista de 2025 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Final do Campeonato Paulista

A primeira partida da decisão do Paulistão está marcada para acontecer neste domingo, às 18h30, no Estádio Allianz Parque. O Alviverde detém o mando de campo por conta de ter apresentado uma campanha inferior ao rival na fase de grupos do torneio.

Neste cenário, o Corinthians tem a vantagem de decidir o título do Campeonato Paulista dentro de casa. O confronto derradeiro acontece no dia 27 de março, após a Data Fifa, às 21h25, na Neo Química Arena.