Neto elege pior jogador do Corinthians em eliminação na Libertadores

O Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil da fase preliminar da Libertadores, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena. Após o resultado, Craque Neto, ex-jogador e ídolo da torcida alvinegra, elegeu o meia Memphis Depay como o pior jogador em campo no confronto decisivo contra a equipe equatoriana.

- A verdade é que o Corinthians não perdeu a classificação no jogo de hoje. O time perdeu a classificação no jogo lá, no Equador. O Memphis pra mim foi o pior jogador em campo. Não fez absolutamente nada. Agora, o Carrilo foi monstro. Como é que o Memphis Depay não faz um gol em quatro jogos da pré-Libertadores? - iniciou o ex-jogador durante a transmissão da "Rádio Craque Neto", antes de completar.

- Perder e não se classificar faz parte do jogo. O que a gente não pode ser é hipócrita. O Corinthians jogou muito? Não. Quem jogou muita bola foi o José Martinez e o Carrilo. O Memphis andou em campo, foi o pé de rato da partida. Uma vergonha. Quem mereceu a classificação foi o Barcelona de Guayaquil - concluiu.

➡️ Eliminado da Libertadores, Corinthians disputará a Sul-Americana

Corinthians cai da Libertadores

Em campo, a equipe de Ramón Díaz conseguiu vencer o segundo confronto contra o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na Neo Química Arena. Contudo, o resultado não foi o suficiente para reverter a derrota por três gols de diferença no Equador.

Assim, o Corinthians se despediu da Libertadores de 2025. Sem acesso a principal competição continental, o clube agora se junta aos brasileiros Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio na disputa pela Copa Sul-Americana.

