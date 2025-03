Ramón Díaz ignora pressão pelo cargo e confia em superação do Corinthians

Ramón Díaz e Romero participaram de uma entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta sexta-feira (14), junto de Abel Ferreira e Weverton. Os treinadores e capitães de Corinthians e Palmeiras falam sobre a decisão.

Durante o evento, Ramón Díaz refletiu sobre o momento contraditório do Timão, que disputa uma decisão no domingo (16), no Allianz Parque, menos de uma semana após ter sido eliminado da Pré-Libertadores, mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, na Neo Química Arena, na quarta-feira (19).

— Tenho muita confiança na equipe que tenho, na forma como vem trabalhando, no que vem fazendo, nas dificuldades que passamos. Porque quando você enfrenta dificuldades, é isso que te faz crescer, te faz amadurecer, e estou muito feliz por isso, porque realmente tiveram uma capacidade enorme de superar momentos difíceis. — falou o treinador durante entrevista coletiva.

O treinador vive um momento de pressão no comando do Corinthians. Eliminado da Libertadores, a competição estadual é se tornou um teste decisivo para a permanência de Ramón Díaz no comando do clube alvinegro. O argentino destacou que não pensa no risco de perder o cargo neste momento, com todo o foco na decisão.

— Hoje estamos jogando a final, então não penso na minha pressão. Não, porque estou acostumado a saber o que é pressão, sei o que são os resultados, mas vamos dar a vida pelo Corinthians. Vamos dar a vida, seja taticamente, na intensidade, sabendo contra quem jogamos, o adversário que enfrentamos. Isso temos muito claro e, claro, queremos competir. E vamos competir até o último minuto, que o torcedor saiba que isso não se decide em um jogo. Isso se decide no próximo. Ou então, se estivermos tão bem, pode ser decidido antes. Mas conhecendo as duas equipes, vai ser um jogão — concluiu o treinador.

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Decisão no Paulistão

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta será apenas depois da parada para a Data Fifa. O confronto decisivo será no dia 27 de março, quinta-feira, na Neo Química Arena.