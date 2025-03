Neste domingo (9), terminou a sétima edição do Arena Verão+ Gree, maior evento de esportes de praia do Brasil. A competição, que aconteceu no Guarujá (SP), apresentou para o público torneios de beach tennis, futevôlei e beach soccer, que teve o Corinthians como vice-campeão. Além disso, o local apresentou a oportunidade para público realizar atividades esportivas de maneira gratuita no espaço.

Beach Soccer - Campeonato Paulista

Também na final do Paulistão de futebol, o Corinthians disputou a decisão do Campeonato Paulista de Beach Soccer. No último domingo (9), o Alvinegro empatou em 5 a 5 com o Red Bull Praia Grande durante o tempo normal e a disputa foi para os pênaltis. Na decisão, o Timão, que possui menos de um ano de história, perdeu por 4 a 2 e ficou com a taça. A categoria realizou 35 partidas durante o Arena Verão+ Gree 2025.

Beach Tennis - BT200 e BT50

No BT200, pela chave masculina, a dupla formada pelos brasileiros Leonardo Branco e Felipe Loch venceu a decisão da etapa do circuito mundial de Beach Tennis. No lado feminino, o título ficou com a equipe hispano-brasileira formada pela espanhola Eva Fernandez e a brasileira Raquel Iotte. Ao todo, as duplas levaram uma quantia de 15 mil dólares (cerca de R$ 86 mil, na cotação atual).

Já no BT50, a taça da categoria masculina ficou com Renzo Amancio e João Wiesinger. Pelo lado feminino, Viviane Kobo e Sophia Fiedler ganharam o torneio. Somando BT200 e BT50, mais de 500 jogos foram apresentados ao público fã de beach tennis.

Futevôlei - Open Nacional de Futevôlei

A dupla Beguinha e Iago venceu Índio e Felipe na decisão, conquistando a primeira etapa do Open Nacional de Futevôlei. A equipe vencedora assumiu a liderança do ranking no Campeonato Brasileiro, chegando aos 2.300 pontos e ultrapassando a dupla Gui e Tavinho, que perdeu a primeira posição após terminar na terceira colocação no Arena Verão+ Gree.