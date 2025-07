Após as duas primeiras semanas da Liga das Nações de Vôlei Feminino, Julia Kudiess lidera a lista de melhores bloqueadoras da competição, com 62 pontos no fundamento. A jogadora, que já havia sido um dos principais destaques da Seleção nas partidas contra Bélgica e Canadá, brilha novamente no duelo contra a Polônia.

A rede do Brasil é um dos principais setores com mudanças em relação aos Jogos Olímpicos de 2024. Com as ausências de Thaísa, que anunciou a aposentadoria da seleção após Paris, e de Carol, que pediu dispensa da Seleção para a Liga das Nações, Diana é a única entre as 30 inscritas para a VNL que disputou as Olimpíadas.

Seleção de vôlei feminino se classifica para quartas de final da VNL

O Brasil assegurou a classificação antecipada para o mata-mata da Liga das Nações após vencer a Bulgária na terceira semana de jogos. Com três vice-campeonatos, a equipe nacional busca o título inédito da competição.

As quartas de final já tem data marcada! Entre os dias 23 e 24 de julho, o Brasil volta as quadras para enfrentar o adversário do chaveamento pré-definido. O primeiro enfrenta o último nas quartas de final, o segundo colocado enfrenta o sétimo e assim sucessivamente.