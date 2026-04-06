Neto se desespera com possível chegada de Fernando Diniz ao Corinthians: 'Medo'

O Corinthians encaminhou nesta segunda-feira (6) a contratação do treinador Fernando Diniz. Conforme apurado pelo Lance!, as negociações se encontram em estágio avançado e apenas um "desastre" faria com o que o acordo fosse desfeito. O movimento da diretoria corintiana não agradou o ex-jogador Neto.

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Durante o programa "Donos da Bola", da Band, o ídolo do Timão mestrou extrema preocupação com a chegada de Fernando Diniz ao comando técnico da equipe. Ao analisar a contratação, Neto citou os últimos trabalhos do treinador pelo Fluminense, Seleção Brasileira, Cruzeiro e Vasco.

— Minha Nossa Senhora Aparecida, que a senhora abençoe esse time. Porque estou com medo de cair para a segunda divisão. Olha só os números do Fernando Diniz nos últimos clubes pelo Brasileirão. Ele perde demais O que vai acontecer com o Corinthians? Vocês estão rindo né? Deus nos ajude — disse o apresentador.

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Carreira de Fernando Diniz

Fernando Diniz tem 52 anos e ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016.

Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

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Depois, passou por Santos, Vasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.

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