Neto revela quanto doou em ‘vaquinha’ e detona ex-presidente do Corinthians

Embaixador da campanha de doação organizada por torcedores do Corinthians, Craque Neto revelou quanto doou durante o programa "Donos da Bola". O apresentador afirmou que ajudou com mil reais na 'vaquinha' para pagamento da dívida pela Neo Química Arena e aproveitou para criticar o ex-presidente do clube Andrés Sanchez.

- Parabéns a todas as torcidas organizadas do Corinthians. Não era a torcida que tinha que pagar isso. Sabe quem tinha que pagar isso, as pessoas que dirigiram o Corinthians e arrebentaram com o Corinthians. Essa dívida não é do torcedor. Eu estou colocando mil reais. Não era para eu, ídolo, fazer isso. Quem tinha que fazer era o Andrés Sanchez - começou Neto.

- Andrés, você não deu o estádio. Você fez o Corinthians entrar em dívidas, arrebentou com o clube, diminuiu tudo aquilo que o Corinthians poderia ter. A torcida do Corinthians é que move o Corinthians. É um movimento maravilhoso, mas não entra na minha cabeça o torcedor ter que dar do bolso dele. Como um clube como esse tem que ser acudido pelo amor do torcedor? - completou.

Além de Neto, a campanha "Doe Arena" também tem como embaixadores Benjamin Back, Ángel Romero, Alessandra Negrini, Alfinete, Badauí, Basílio, Fernanda de Freitas, Mc Hariel, Rappin'Hood, Rodrigo Mato Seco, Sabrina Sato e Tamires. Nas primeiras 20 horas no ar, a arrecadação já ultrapassou o valor de R$ 6 milhões.