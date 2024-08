Hugo Souza foi o grande destaque do primeiro tempo, no Maracanã (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 22:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante o primeiro tempo do confronto entre Fluminense e Corinthians, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Hugo Souza defendeu uma cabeçada do atacante Kauã Elias, aos 37 minutos, salvando a equipe paulista.

Logo após a defesa de Hugo Souza - que garantiu o empate no primeiro tempo -, a torcida do Corinthians foi à loucura nas redes sociais. Veja alguns comentários de torcedores corintianos no X:

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Corinthians

Campeonato Brasileiro - Rodada 23

🗓️ Data e horário: sabádo, 17 de agosto de 2024, às 21:00h;

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Fluminense e Corinthians ficaram no 0 a 0, na primeira etapa da partida (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Esquerdinha; André, Facundo Bernal, Alexsander e Lima; Isaac e Kauã Elias.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Cacá, André Ramalho e Félix Torres; Matheuzinho, Ryan, Charles, Matheus Bidu e Rodrigo Garro; Talles Magno e Pedro Raul.