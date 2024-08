Fluminense e Corinthians ficam no zero pelo Brasileirão em noite de homenagens a Silvio Santos

Charles e André disputam bola durante Fluminense x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 23:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Corinthians ficaram no 0 a 0 neste sábado, no Maracanã, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro Paulista chegou a balançar as redes com Charles, mas o gol foi anulado por falta sobre Samuel Xavier na origem do lance. Assim, o Tricolor chega aos 21 pontos, na 18ª posição, enquanto o Timão tem 22 pontos e está em 16º.

Como foi a partida entre Fluminense e Corinthians?

Antes da partida, os clubes homenageram Silvio Santos, apresentador que faleceu na manhã desde sábado aos 93 anos e torcia para ambas equipes. Em campo, contudo, o futebol ficou longe de ser tão bonito quanto a homenagem, e o primeiro tempo foi de poucas oportunidades. O grande lance foi defesa de Hugo Souza em cabeceio de Kauã Elias.

Na segunda etapa, o duelo seguiu com poucas oportunidades claras de gol. O Alvinegro até balançou as redes com Charles, mas o lance foi anulado pelo VAR por falta na origem sobre Samuel Xavier. No mais, os times pouco criaram e voltam para casa com um ponto cada.

Fluminense e Corinthians ficaram no 0 a 0 no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Corinthians

Campeonato Brasileiro - Rodada 23

🗓️ Data e horário: sabádo, 17 de agosto de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Sidnei Lobo)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Santos), Thiago Silva e Esquerdinha (Keno); André, Facundo Bernal (Nonato), Alexsander e Lima; Isaac (Kevin Serna) e Kauã Elias (John Kennedy).

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Cacá, André Ramalho e Félix Torres (Igor Coronado); Matheuzinho, Ryan, Charles e Matheus Bidu (Hugo); Rodrigo Garro (Wesley), Talles Magno (Geovane) e Pedro Raul (Pedro Henrique).