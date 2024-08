Web detona árbitro após gol anulado do Corinthians contra o Fluminense: ‘Não apita um lance óbvio’

Bráulio da Silva Machado durante Fluminense x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 17/08/2024 - 22:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O gol anulado do Corinthians diante do Fluminense neste sábado (17), em partida válida peal 23ª rodada do Brasileirão, gerou críticas ao árbitro Bráulio da Silva Machado. Após Charles balançar as redes para o Alvinegro, já no segundo tempo do jogo, o VAR precisou intervir no lance por conta de falta do meio-campista sobre Samuel Xavier na origem.

Bráulio então foi ao monitor e, após a revisão, anulou o gol dos paulistas e apontou a infração. Na web, torcedores não gostaram da atitude do árbitro, que estava próximo ao lance e deixou o jogo seguir. Segundo internautas, a falta era considerada cara e, portanto, não havia necessidade do árbitro de vídeo para a marcação.

Confira abaixo algumas publicações sobre o gol anulado do Corinthians contra o Fluminense:

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Corinthians

Campeonato Brasileiro - Rodada 23

🗓️ Data e horário: sabádo, 17 de agosto de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Sidnei Lobo)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Esquerdinha; André, Facundo Bernal, Alexsander e Lima; Isaac e Kauã Elias.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Cacá, André Ramalho e Félix Torres; Matheuzinho, Ryan, Charles e Matheus Bidu; Rodrigo Garro ,Talles Magno e Pedro Raul.

Bráulio da Silva Machado é o árbitro de Fluminense x Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)