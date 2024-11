Neto não perdoa Abel Ferreira após resposta do técnico a jornalista: ‘Mascarado’

O ex-jogador Neto não poupou críticas a Abel Ferreira após uma resposta do treinador em coletiva de imprensa depois da derrota para o Botafogo. O técnico questionou um jornalista sobre o tempo que ele cobria o Palmeiras, e o repórter respondeu que acompanha o clube há 15 anos. O apresentador criticou o comandante do Alviverde.

- Eu não sei há quanto tempo você acompanha o Palmeiras. 15 anos? Então você deve saber qual a melhor fase do Palmeiras. Pronto. Ninguém vai ganhar sempre. Você acha agora que o Guardiola é ruim porque a equipe perdeu quatro jogos? Não, é futebol - disse Abel Ferreira.

Neto comentou a declaração de Abel Ferreira ao vivo durante o programa "Donos da Bola", afirmou que o técnico é o melhor da história do Palmeiras, mas disse que o treinador "não sabe perder". O apresentador também criticou as decisões do português na derrota para o Botafogo.

- Uma máscara danada, não sabe perder. Não tem ideia de humildade, não sabe o que é isso. Acha que é grandão, que só ele sabe de futebol, que nós brasileiros não sabemos nada. É o maior treinador da história do Palmeiras para mim, mas não tem humildade. "Ah, quanto tempo você conhece o Palmeiras?". É uma perna danada - começou Neto.

- O Abel não erra na substituição, na escalação, na visão de jogo... É muita máscara. Quem arrebentou o Palmeiras foi o próprio treinador, que substituiu mal, tirou o Aníbal (Moreno), arrebentou com o time. Ele é nojento, mascarado e não tem humildade e não reconhece quem é melhor - completou.

