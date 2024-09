Jornalista detona CBF por adiar jogos da semifinal da Copa do Brasil: ‘Uma vergonha’

CBF adiou datas da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thaís Magalhães / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 17:16 • Rio de Janeiro

A CBF atendeu o pedido de Flamengo e Atlético-MG e confirmou o adiamento das partidas da semifinal da Copa do Brasil no último sábado (28). A decisão não agradou as diretorias de Vasco e Corinthians, que se posicionaram publicamente contra o adiamento dos confrontos. Além dos dois clubes, o jornalista Ivan Moré também se manifestou contra a decisão da entidade.

Em análise do caso durante a participação no programa "Qual é Moré", da emissora RedeTV, o comunicador não poupou palavras para criticar a CBF. De acordo com ele, a recente decisão da entidade a configura como uma "piada".

- A CBF é uma piada. Falta agora os caras montarem um circo e elegerem os bobos da corte. Acho que neste cenário, os bobos são os jogadores e o presidente do Corinthians, que está com toda razão neste caso. Por quê a CBF mudou a data da partida a pedido apenas de um clube? Sendo que outros dois se posicionaram contra, Corinthians e Vasco. Eles são os bobos da corte? - iniciou o comunicador.

Além disso, Ivan também chegou a citar parte do regulamento da entidade, que não autoriza adiamento de partidas na temporada por conta da Data-Fifa. Ele declarou que o futebol brasileiro precisa passar por um processo de "moralização".

- Se tá no regulamento que a CBF não pode mudar a pedido de um clube por conta da Data-Fifa, ela vai lá e faz isso justamente com o Flamengo? Que é um time carioca, lugar onde fica a sede da entidade. A gente precisa de uma moralização no futebol brasileiro. Não disso que está acontecendo. É uma vergonha. Não se pode levar em conta só a vontade de um time como o Flamengo, que sempre foi questionado por ter privilégios - concluiu.

Conforme divulgado no manual da CBF no início da temporada, "um clube não pode solicitar alteração de datas devido a convocação de atleta para a Data-Fifa". Contudo, foi exatamente o que Flamengo e Atlético-MG fizeram neste período.

Os clubes pediram o adiamento das partidas por conta dos compromissos das seleções durante os dias 9 e 17 de outubro. As partidas de ida e volta da semifinal da Copa do Brasil vão acontecer respectivamente nos dias 2 e 19 do mesmo mês.