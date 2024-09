Arbitragem não registra cantos homofóbicos na súmula do clássico entre São Paulo e Corinthians

Rafael Rodrigo Klein foi o árbitro do Majestoso (Foto: Cesar Grecco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 18:04 • Brasília (DF)

O clássico entre São Paulo e Corinthians, no último domingo (29), foi marcado por mais um episódio de homofobia no Campeonato Brasileiro. A torcida Tricolor entoou gritos homofóbicos que foram registrados em vídeos no Mané Garrincha, em Brasília. Apesar do ocorrido, Rafael Rodrigo Klein, árbitro da partida, não registrou o fato na súmula do duelo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por volta dos 30 minutos da primeira etapa, alguns torcedores do São Paulo propagaram os gritos homofóbicos e entre eles diziam: "Ronaldo saiu com dois travecos...Dinei desmunhecou, na fazenda de calcinha ele dançou".

Confira as imagens registradas pelo portal Meu Timão.

De acordo com o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva é proibido “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. A multa referente ao crime varia de R$100 a R$100 mil. Assim como, o artigo 170 do CBJD prevê a possível perda do mando de campo do time cometeu o ato.

CBF divulga súmula do clássico Majestoso (Foto: Reprodução/ Súmula CBF)

O protocolo em casos como este é de que a partida seja paralisada pelo árbitro até que os gritos sejam cessados, o que também não foi feito por Rafael Klein no clássico desde domingo.

Em 2023, o Corinthians foi punido por sua torcida ter entoado cantos homofóbicos no clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro teve que jogar uma partida em casa com os portões fechados, ou seja, sem a presença de nenhum torcedor.