Neto manda recado para Renato Gaúcho após polêmica do treinador com a imprensa

O ex-jogador Neto mandou um recado para o treinador Renato Gaúcho, que vive um embate com a imprensa responsável pela cobertura do Grêmio. O técnico voltou a subir o tom durante uma entrevista coletiva após uma partida. Desta vez, o tricolor gaúcho havia vencido o São Paulo por 2 a 1, dentro de casa, no último domingo (1).

continua após a publicidade

➡️ Renato Gaúcho impede Villasanti de falar com jornalistas após a vitória do Grêmio

➡️ Renato Gaúcho dispara contra presidente da ACEG após vitória do Grêmio: ‘Idiota’

Durante a apresentação do programa "Donos da Bola", da emissora Band, Neto analisou o caso de Renato Gaúcho e discordou da postura do treinador. Para ele, o atual comandante do Grêmio está faltando respeito com a imprensa e achando que é maior que o clube.

- Renato Gaúcho, você tá chato em. Você tá achando que é maior que o Grêmio? Você é o maior ídolo da história do clube, para com esse negócio (ataques a imprensa). Se você fizer isso aqui, em São Paulo, não dura 1 mês no Corinthians, São Paulo, Portuguesa… - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Que falta de respeito. Você está achando que é Deus, mas é só mais um treinador. Que tá aí com o Grêmio, na luta contra o rebaixamento. Para aí. Toda vez é uma 'titica' de entrevista, faltando respeito com os jornalistas do sul. Os trabalham para caramba. O Guerra (Presidente do Grêmio) não pode deixar essa cara achar que manda no clube. Ela passa por cima da presidência, diretoria e torcida. Quem ele pensa que é? Para com isso aí - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Renato Gaúcho x imprensa

O embate entre o treinador do Grêmio contra alguns jornalistas iniciou na última quarta-feira (27), após o empate com o Cruzeiro por 1 a 1, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Renato Gaúcho chegou a realizar ameaças ao se sentir desconfortável com a abordagem de alguns profissionais da imprensa. Para ele, existem comunicadores que "jogam contra" o clube.

continua após a publicidade

O cenário de conflito se evidenciou novamente após a vitória do Grêmio sob o São Paulo por 2 a 1, dentro de casa, pela 36ª rodada do Brasileiro. Desta vez, o treinador impediu alguns jogadores de dar entrevistas após a partida e voltou novamente a disparar contra a imprensa em entrevista coletiva ao alegar que alguns veículos não são "confiáveis".