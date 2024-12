Renato Gaúcho dispara contra presidente da ACEG após vitória do Grêmio: ‘Idiota’

Após a vitória do Grêmio sobre o São Paulo por 2 a 1, neste domigo (1º), pela 36ª rodada do Brasileirão, Renato Gaúcho fez duras críticas ao presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG).

O fato decorreu devido às falas do treinador do Imortal em sua última coletiva, no empate contra o Cruzeiro na terça-feira (27), em que Renato disparou ameças aos jornalistas presentes na sala de imprensa. Após o ocorrido, a ACEG lançou uma nota de repúdio ao discurso do técnico classificando o comentário como "irresponsável".

Durante a entrevista coletiva desta noite de domingo (1º), Renato Gaúcho respondeu diretamente ao presidente associação, Rogério Amaral, proferindo xingamentos como "idiota","débil mental" e "delinquente".

- Esse tal de Rogério Amaral, esse é um débil mental, esse é um idiota pela nota que ele ajudou a escrever (nota de repúdio da ACEG). Porque infelizmente o caso que teve ano passado, no Beira-Rio, o cidadão, que estava com uma criança no colo brigando com os jogadores do Internacional dentro do campo, hoje é associado da ACEG. Quem é o idiota da história? Ele. Você é o grande idiota Rogério. Você é um delinquente. Por favor me processa e eu vou te processar também. - disse Renato Gaúcho.

Veja nota de repúdio da Aceg

A Associação Riograndense de Imprensa e a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos e a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil manifestam veemente repúdio às acusações genéricas e às ameaças irresponsáveis proferidas de forma reiterada pelo treinador Renato Portaluppi, do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, contra profissionais de imprensa do Rio Grande do Sul.

Embora tenha todo o direito de questionar críticas e de contestar informações que julga equivocadas, o referido profissional age no limite da delinquência e compromete a integridade do clube que defende ao incitar a torcida a constranger jornalistas e seus familiares, como fez na entrevista coletiva que concedeu depois do jogo da última quarta-feira em Belo Horizonte.

Ao divulgar publicamente esta posição conjunta, a ARI, a ACEG e ACEB conclamam as autoridades no sentido de prevenir consequências graves para manifestações de tamanha irresponsabilidade."

