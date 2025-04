Neto manda recado a Félix Torres após expulsão em Corinthians x Racing

O Corinthians encara o Racing pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana e já tem um expulso ainda na primeira etapa. Félix Torres recebeu o cartão vermelho. Comentando a partida, Craque Neto detonou o zagueiro e ainda mandou um recado, dizendo que o jogador deveria receber uma punição pesada.

- É para cartão vermelho, tem que expulsar e torcer para não ter quebrado a perna do menino. É um absurdo fazer isso. Jogadorzinho medíocre. Isso é cartão vermelho na hora. Ele perdeu a bola, ele domina e o jogador antecipa ele. Ele quase quebra a perna do camisa 6, em que tomar uns oito jogos de suspensão - disparou Neto.

Félix Torres foi expulso aos 12 minutos do primeiro tempo. O zagueiro deu uma entrada dura em Espinosa, do Racing, e deixou o Corinthians com um a menos. Após o lance, parte da torcida do Timão na web foi a loucura com a atitude do titular.

O duelo tem ares de decisão para o clube alvinegro. Terceiro colocado no Grupo C da Sul-Americana, o Corinthians busca a primeira vitória na Sul-Americana. O Timão acumula uma derrota e um empate na competição.

Apenas o primeiro colocado garante vaga direta às oitavas de final. O segundo colocado garante vaga em uma repescagem contra os eliminados que ficarem na terceira colocação de suas chaves na Libertadores.

O Corinthians é comandado por Orlando Ribeiro na partida contra os uruguaios. O treinador está à frente do Timão desde a demissão de Ramón Díaz, na última quinta-feira (17), que saiu após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no Campeonato Brasileiro.