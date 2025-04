Torcedores do Corinthians vão à loucura com atitude de titular: ‘Irresponsável’

O Corinthians encara o Racing pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana e já tem um expulso ainda na primeira etapa. Félix Torres recebeu o cartão vermelho. A partida teve início nesta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é pela ESPN (na TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Félix Torres foi expulso aos 12 minutos do primeiro tempo. O zagueiro deu uma entrada dura em Espinosa, do Racing, e deixou o Corinthians com um a menos. Após o lance, parte da torcida do Timão na web foi a loucura com a atitude do titular.

Torcida do Corinthians se revolta com Félix Torres

O duelo tem ares de decisão para o clube alvinegro. Terceiro colocado no Grupo C da Sul-Americana, o Corinthians busca a primeira vitória na Sul-Americana. O Timão acumula uma derrota e um empate na competição.

Apenas o primeiro colocado garante vaga direta às oitavas de final. O segundo colocado garante vaga em uma repescagem contra os eliminados que ficarem na terceira colocação de suas chaves na Libertadores.

O Corinthians será comandado por Orlando Ribeiro na partida contra os uruguaios. O treinador está à frente do Timão desde a demissão de Ramón Díaz, na última quinta-feira (17), que saiu após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no Campeonato Brasileiro.

Desafio na Sul-Americana

O clube alvinegro busca uma reviravolta na competição para reescrever a sua história em torneios continentais desta temporada. No início deste ano, O Corinthians foi eliminado na Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores após ser derrotado para o Barcelona de Guayaquil.