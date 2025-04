Jornalistas não perdoam Félix Torres: ‘Não tem QI para jogar no Corinthians’

O primeiro tempo de Corinthians X Racing-URU foi marcado pela expulsão do zagueiro Félix Torres após uma falta em Espinosa. O defensor deu um carrinho no adversário, recebeu cartão amarelo, mas após revisão no VAR, o árbitro aplicou o vermelho para o jogador do Alvinegro. Nas redes sociais, jornalistas criticaram a entrada do atleta.

O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Félix Torres dominou uma bola e deixou escapar. Ao tentar recuperar, o zagueiro deu um carrinho que acertou o camisa 6 do Racing em cheio. O atleta do clube uruguaio precisou de atendimento no gramado após a falta. No estádio, torcedores do Corinthians xingaram o defensor.

Veja as reações dos jornalistas nas redes sociais: