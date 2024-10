Craque Neto elege vilão em eliminação do Corinthians para o Flamengo: ‘Idiotice’

Neto detonou Ramón e Emiliano Díaz após a eliminação do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 19:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil ao ficar só no empate com o Flamengo na semifinal, neste domingo (20), na Neo Química Arena. Ex-jogador e ídolo do clube, Neto não perdoou o técnico Ramón Díaz e o filho Emiliano. Segundo o apresentador, os dois não souberam aproveitar a expulsão de Bruno Henrique.

- O Corinthians não mereceu nem fazer gol, não mereceu passar. O Gerson tomou conta do meio-campo e o Flamengo mereceu estar na final da Copa do Brasil. Ramón Díaz e o filho não foram inteligentes depois da expulsão do Bruno Henrique. Uma idiotice dos dois, que não enxergaram o jogo - disse Neto, no "Apito Final".

O lance da expulsão de Bruno Henrique aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. Após a expulsão do atacante do Flamengo, o técnico Filipe Luís tirou Gabigol e colocou o zagueiro Fabrício Bruno. Mesmo com um a mais, o Alvinegro não ofereceu perigo ao time carioca. No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.