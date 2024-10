Pênalti? Comentarista de arbitragem analisa polêmica em Corinthians x Flamengo

Daronco apitou a semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 18:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Corinthians x Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, contou com alguns lances capitais da arbitragem. Um deles foi um toque da bola na mão de Rodrigo Garro na área, que gerou reclamação de jogadores do Rubro-Negro. Para Nadine Basttos, o lance na Neo Química Arena foi normal.

- Jogadores do Flamengo reclamaram de um toque na mão do Garro, mas o árbitro faz um gesto de que o Gerson estaria voltando de uma posição de impedimento. Mas o braço do Garro não está ampliado na jogada. Por mais que esteja levantado, está junto ao corpo - comentou Nadine, na transmissão da Amazon Prime.

O lance aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. Na mesma jogada, um pouco antes, jogadores do Corinthians reclamaram de um impedimento do Gerson. Nem o pênalti e nem o impedimento foram marcados por Anderson Daronco. Com o 0 a 0, o Flamengo se classificou para a final da Copa do Brasil.