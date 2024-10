Sálvio Spínola dá veredito em possível pênalti para o Corinthians contra o Flamengo

Sálvio Spínola comentou um possível pênalti reclamado por Yuri Alberto (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 20:50 • Rio de Janeiro (RJ)

A semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, neste domingo (20), contou com algumas decisões capitais da arbitragem. Uma delas foi em um lance envolvendo Yuri Alberto, em que o atacante reclamou de um pênalti. Para Sálvio Spínola, Anderson Daronco acertou ao não assinalar a falta.

- Para mim, não é pênalti. O Yuri Alberto espera o contato. O Léo Ortiz é experiente, coloca a perna para baixo, no solo. Para mim não tem o contato, não foi pênalti - comentou Sálvio Spínola durante o programa "Apito Final".

No lance, que ocorreu ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto caiu na área após jogada com Léo Ortiz, mas Daronco mandou o jogo seguir. No segundo tempo, o Rubro-Negro também reclamou um pênalti após a bola tocar no braço de Rodrigo Garro, mas o árbitro também não enxergou falta na jogada.

- Jogadores do Flamengo reclamaram de um toque na mão do Garro, mas o árbitro faz um gesto de que o Gerson estaria voltando de uma posição de impedimento. Mas o braço do Garro não está ampliado na jogada. Por mais que esteja levantado, está junto ao corpo - comentou disse a ex-árbitra Nadine Basttos, na "Amazon Prime".