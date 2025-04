Neto explica premiação milionária de Memphis no Corinthians para Galvão, que se revolta

Neto foi um dos convidados de Galvão Bueno para o seu programa, "Galvão e Amigos", na Band, nesta segunda-feira (14). Além dos dois, Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Mauro Naves e Casagrande também faziam parte da formação.

Uma das discussões do programa foi sobre a quantidade de estrangeiros atuando no país. Neto e Galvão utilizaram como base o derby na final do Paulistão para fazer uma illustração da quantidade de estrangeiros em campo. Entre os citados do Corinthians, surgiu o nome do holandês, Memphis Depay.

O camisa 10 logo virou pauta por conta de suas regalias no Timão. Emerson Leão questionou a premiação de Memphis por conta de um determinado número de assistências. Neto explicou que se o jogador der 15 assistências na temporada, ele recebe um bônus de R$ 1,5 milhão.

Logo depois, Galvão Bueno perguntou para Craque Neto se é verdade que 95% da premiação do Corinthians pelo título foi para o bolso do holandês. O comentarista respondeu que, por contrato, Memphis tinha direito de receber R$ 4,7 milhões. A informação chocou Galvão Bueno, que disse que isso não estava certo.

Entenda cláusula de premiação de Memphis em títulos do Corinthians

Memphis chegou ao Corinthians com uma série de cláusulas específicas em seu contrato, o que torna sua passagem pelo Timão ainda mais emblemática. Entre os acordos previstos: o pagamento de R$ 4,7 milhões ao atleta a cada título conquistado por ele no clube. As cifras foram divulgadas inicialmente pelo “Uol” e confirmadas pelo Lance! e ajudam a detalhar um pouco mais o que ficou estabelecido entre Memphis e Corinthians no período de negociação, ainda no segundo semestre de 2024.



Galvão se junta a Neto na Band; entenda

Aos 74 anos de idade, Galvão retorna à Band após 44 anos da sua saída para a Rede Globo, onde passou a maior parte da carreira e se consolidou como o principal narrador esportivo do país.

O narrador deixou a Globo no fim de 2022 e, nos últimos dois anos, explorou novas possibilidades no universo digital. Criou o canal GB, participou de campanhas publicitárias e se aventurou como influenciador, além de seguir atuando no ramo de vinhos. Depois de tantas experiências, Galvão garante: "existe vida fora da Globo".

- Fiz grandes amigos nesses mais de 50 anos de TV. Um deles, muito querido, foi o Jô Soares. Anos atrás eu fui para o que era a Rede OM, que foi um sucesso. Jô me questionou o porquê e eu disse: 'Jô, tem um cara muito inteligente que disse uma vez que também existe vida fora da Globo'. Era ele mesmo, que tinha saído da Globo, foi para o SBT e, depois, voltou com todo o sucesso - disse Galvão Bueno em entrevista ao Splash Uol.