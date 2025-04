ESPN fecha com novos nomes para cobertura da Série B do Brasileirão

A ESPN anunciou nesta segunda-feira (14) a chegada de novos profissionais para a cobertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, quatro repórteres foram contratados pela emissora. Tratam-se Felipe André, Luan Amaral, Mariana Becker e Melbya Rolim.

Para esta temporada, a emissora irá exibir todos os 380 jogos do torneio, juntamente com o Disney+, que tem clubes tradicionais das 5 regiões do Brasil. Os novos profissionais do canal iniciaram a trajetória durante a última rodada do final de semana. Ao longo do torneio eles atuarão na cobertura das partidas que serão realizadas no Interior de São Paulo, na região Norte e nos estados de Goiás e Paraná.

Novas contratações da ESPN

Felipe André

O jornalista será o responsável pela cobertura das equipes de Goiás que estão na Série B. O repórter acompanhará o dia a dia de Goiás, Vila Nova e Atlético-GO, além de atuar na reportagem de campo das partidas realizadas no estado.

Luan Amaral

O repórter será o novo representante da emissora no interior de São Paulo. Baseado em Ribeirão Preto, o profissional fará a cobertura dos clubes da região que disputam a Série B, lista que inclui Botafogo-SP, Ferroviária e Novorizontino.

Mariana Becker

A repórter é a nova integrante da equipe da emissora que ficará responsável por acompanhar a trajetória das equipes do Paraná ao longo da temporada. Neste ano, o estado tem três representantes na Série B: Athletico-PR, Coritiba e Operário.

Melbya Rolim

Expandindo a presença da emissora, a repórter paraense Melbya Rolim atuará na cobertura de jogos e do dia a dia dos três clubes da região Norte: Paysandu, Remo e Amazonas.