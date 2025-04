Um vídeo que circulava nas redes sociais viralizou depois que um internauta revelou ter descoberto uma traição por conta dos batidores da vitória do Fluminense sobre o GV San José-BOL, pela Sul-Americana. Agora, o torcedor acusado se pronunciou desmentindo a história comentada até pelo perfil oficial do clube.

O torcedor, que na verdade se chama Vitor, revelou que estava com a sua namorada no Maracanã, e que ela se escondeu da câmera pois não é torcedora do Tricolor.

– Acho que vocês viram que viralizou alguns vídeos aí na internet, da torcida do Fluminense. Eu sou tricolor. Eu fui no jogo da Sul-Americana essa semana, e eu estava com a minha namorada, acompanhado dela. No vídeo, ela aparece escondendo o rosto, mas é algo que ela fez, porque ela torce para outro time, e a gente tem o costume de acompanhar um ao outro. E nesse jogo ela estava me acompanhando. Ela não se chama Rafaela, nem eu me chamo Jaime. Me chamo Victor. E nós somos um casal. A gente namora, tá? Vocês falaram da aliança. Eu uso a aliança. Ela também usa, tá? E só para deixar claro que essa história é mentira, é um absurdo.

A cena aconteceu no vídeo que mostra os bastidores da goleada por 5 a 0 sobre GV San José-BOL. Nos comentários do YouTube, um homem, identificado como André Oliveira, garante que flagrou a noiva, "Rafaela", tentando evitar as câmeras. Segundo André, a mulher escondeu o rosto para não ser reconhecida, mas ao lado dela, estava "Jaime", supostamente um companheiro de trabalho da mesma.

O clube, através de sua conta no "X", também entrou na brincadeira e, em duas publicações, falou sobre o incidente da traição em tom irônico. Veja o comentário:

A história, no entanto, foi inventada pelo internauta. O homem que aparece nas imagens, na verdade, é Vitor Bueno, um fisioterapeuta torcedor do Fluminense, que não gostou do clube ter entrado na "brincadeira".

Veja o pronunciamento

Fluminense vence o Santos pelo Brasileirão

O Fluminense engatou em três vitórias seguidas desde a chegada de Renato Gaúcho. No último domingo (12), venceu o Santos por 1 a 0, com gol de Samuel Xavier, pela terceira rodada do Brasileirão. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, na quarta-feira (16), pela quarta rodada.