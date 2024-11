Neto dispara contra Tite após gols de Gabigol: ‘O que você fez não se faz’

Neto disparou contra Tite após gols de Gabigol (Foto: Reprodução/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Em temporada irregular no Flamengo, Gabigol brilhou e marcou duas vezes na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Durante o programa "Apito Final", o apresentador Neto saiu em defesa do atacante e disparou contra Tite, ex-técnico do Rubro-Negro.

- O que você, Tite, fez com o Gabigol não se faz com o profissional. Não se faz com o cara que é ídolo do Flamengo. Qual foi o dia que o Gabigol chegou atrasado no treino? É decisivo em termos de bola, de gol. O Filipe Luís fez tudo que ao contrário que o Tite fazia, e tá aí, 3 a 1 fora o chocolate - começou.

- A gente perdeu a Copa do Mundo por causa de um pênalti. Quem bateu? Rodrygo, Marquinhos... E ele não levou o Gabigol. Tite, você fez uma das piores administrações no Flamengo em relação ao que fez com o Gabigol. Quem faz dois gols, de novo, em uma final? Gabigol - completou o apresentador.

Sob comando de Tite, Gabigol não recebeu muitas oportunidades e ficou no banco de reservas durante boa parte da temporada. Em 2024, o jogador soma apenas sete gols em 34 partidas. Pelo Rubro-Negro, o atacante soma duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas, Copa do Brasil, Recopa e quatro Cariocas.