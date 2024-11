Corinthians inicia disputa no Free Fire World Series

O Free Fire World Series ocorre no Rio de Janeiro, pela segunda vez, e sua fase classificatória tem início nessa sexta-feira (08 de novembro). A equipe do Corinthians Esports está novamente no FFWS depois de se classificar no Top 4 Brasil com uma equipe estreante em mundial.

Em 2019, o Corinthians Esports foi o primeiro time brasileiro vencedor do campeonato, também no Rio de Janeiro, e buscará o feito inédito dentre os times brasileiros que é o Bicampeonato. Essa fase classificatória conta com 18 times, entre equipes da Tailândia, Indonésia, Vietnã, Chile, México, Marrocos e Brasil.

O Free Fire World Series será realizado entre 8 e 24 de novembro. Serão 2 semanas de competições e 12 times se classificam para a final. O campeonato FFWS acontece entre os dias 08 a 24 de novembro, com participações especiais de Anitta, Alok e Matuê. Além do Corinthians, o Brasil conta mais três representantes: Fluxo, paiN e E1.

A competição será realizada em três etapas: Fase de Grupos, Corrida Pelo Bônus e a Grande Final. A primeira etapa classifica doze equipes e vai até o dia 17, no Riocentro. Nos dias 22 e 23, acontecerá a Corrida Pelo Bônus no estádio Arena Carioca 1. Nesta etapa, nenhum time será eliminado e, após 12 quedas, as equipes receberão pontos de vantagem baseados em sua classificação.

A Grande Final do Mundial de Free Fire acontecerá no domingo, dia 24, também na Arena Carioca 1, dentro do Parque Olímpico, e terá a presença do público. A equipe do Corinthians Esports é formada por Nikeboy, Bahiazx, HAK, Jota o Mala e NandoX.