Corinthians x São Paulo Feminino: onde assistir, horário e prováveis escalações

(Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 15:30 • São Paulo

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (10) pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista Feminino. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida será transmitida ao vivo pelo canal da Centauro (YouTube), no SporTV (canal fechado), no Space (canal fechado), na Max (streaming) e na Record News/Play Plus/R7 (canal aberto).

➡️Assista na MAX com Prime Video

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (10) pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista Feminino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No jogo de ida, o Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0, no estádio do Canindé. Um empate classifica o Timão à final do Paulistão Feminino. As Brabas não perdem em casa há sete jogos, com apenas duas derrotas nos últimos 30 jogos ao lado do seu torcedor.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SÃO PAULO

SEMIFINAL - CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

📆 Data e horário: domingo, 10 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena;

📺 Onde assistir: canal da Centauro (YouTube), no SporTV (canal fechado), no Space (canal fechado), na Max (streaming) e na Record News/Play Plus/R7 (canal aberto).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Lelê; Isabela, Daniela Arias, Mariza e Yasmim; Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Zanotti, Carol Nogueira e Gabi Portilho. Técnico: Lucas Piccinato.

SÃO PAULO: Carlinha; Soares, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Camilinha e Aline (Rafa Mineira); Isa, Serrana e Dudinha. Técnico: Thiago Viana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte