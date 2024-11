Garro reencontra rival que marcou sua trajetória no Corinthians

O Corinthians encara o Vitória neste sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para um dos jogadores do elenco alvinegro, o duelo traz boas memórias. Rodrigo Garro marcou seus primeiros gols na competição nacional contra os baianos.

Após a eliminação na primeira fase do Paulistão, o Timão iniciou o Campeonato Brasileiro em crise. Sob o comando de António Oliveira foram 13 jogos e apenas uma vitória. Com o time na zona de rebaixamento, o treinador foi demitido do cargo após uma derrota por 2 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

A rodada seguinte marcou um duelo entre Corinthians e Vitória, na Neo Química Arena. Até aquele momento, Rodrigo Garro não havia marcado nenhum gol no campeonato e começava a ser contestado, assim como todo o time, pela Fiel.

Sem António Oliveira, o Timão foi comandado por Raphael Laruccia, na época técnico da equipe sub-17.

O jogo

Precisando vencer para fugir da zona de rebaixamento, o Timão encarou um Vitória corajoso. Entretanto, brilhou a estrela de Rodrigo Garro. O argentino fez um golaço de fora da área no primeiro tempo e o clube alvinegro saiu em vantagem.

A equipe baiana empatou com Alerrandro, e novamente, o Timão precisava marcar em Itaquera. Garro foi o responsável do segundo gol do Timão, também de fora da área. Foram os primeiros dois gols do jogador em uma partida de Campeonato Brasileiro.

O Vitória ainda empatou a partida, mas Giovane, nos acréscimos, marcou o gol que garantiu a vitória do clube alvinegro.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Virada de chave

A partida marcou Rodrigo Garro como protagonista do Timão na competição. Desde então, o camisa 10 do Corinthians marcou sete gols no Brasileirão. Na última rodada, o clube alvinegro venceu o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena, e o argentino foi responsável por abrir o placar contra os rivais.

A boa fase também se refletiu no compromisso do jogador com o Timão. Em agosto, Rodrigo Garro recebeu uma valorização contratual e renovou com o Corinthians até o final de 2028, o contrato inicialmente terminava no ano anterior.

Próximo jogo

Neste sábado (9), o Timão encara o Vitória, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador.