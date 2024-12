Neto detona Leila Pereira e manda recado para Dudu após rescisão contratual

O ex-jogador Neto não aprovou a saída de Dudu do Palmeiras. O atacante chegou a um acordo com o clube paulista para uma rescisão contratual nesta quinta-feira (12). Ao abordar o tema, durante o programa "Donos da Bola", da emissora Band, o ídolo do Corinthains disparou contra Leila Pereira, atual presidente do clube alviverde.

Neto apontou que Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira foram os principais responsáveis pela saída de Dudu do clube. Ele não aprovou a forma que os dois conduziram a situação do atacante, que não teve uma boa temporada neste ano. Para ele, ocorreu uma falta de respeito com o ídolo alviverde.

- Ela (Leila Pereira) e o Abel tiraram o Dudu do Palmeiras. Ele também mandou o Dudu embora. Essa é a grande verdade! O que o Palmeiras fez com o Dudu foi um absurdo. É um absurdo a presidente ter essa moral toda. Você tirou um ídolo do Palmeiras de um jeito muito feio - iniciou o ex-jogador.

Neto também declarou que a atual presidente do Alviverde paulista acha que é maior que o clube. Além disso, ele realizou um convite para Dudu defender o Corinthians, principal rival do Palmeiras, na próxima temporada.

- Ela sempre se colocou maior que o Palmeiras. Não tenho dúvida disso. Se colocou a disposição da torcida organizada, e a Mancha Verde abraçou ela… Ô, Dudu, vem jogar no Corinthians no ano que vem! Vem pro Corinthians, Dudu! - concluiu.

Dudu no Palmeiras

Contratado em 2015, Dudu é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, empatado com outros quatro atletas do elenco atual, além de Junqueira e Ademir da Guia. Ao todo, o atacante disputou 462 jogos pelo clube, somando 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências.

Com a saída do Verdão, o futuro do jogador fica incerto. Conforme apurou o Lance!, o atleta é um dos alvos do Cruzeiro para a próxima temporada. O clube mineiro promete investir pesado para o ano que vem e a relação entre o jogador e Alexandre Mattos, coordenador de futebol da equipe mineira, é um fator decisivo na negociação.