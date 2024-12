Cruzeiro: atacante Dudu está próximo de ser anunciado novamente

O atacante Dudu está mais perto do Cruzeiro. Nesta quinta-feira (12), Dudu acertou a rescisão de contrato com o Palmeiras, que terminaria somente em dezembro de 2025. Nos próximos dias, o empresário do jogador, André Cury, vai se reunir com o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, que tem bom relacionamento com o jogador, para a assinatura do contrato.

Dudu deve voltar ao Cruzeiro, clube que defendeu de 2009 a 2011 (Foto: Washington Alves/VIPCOMM)

As bases do contrato de Dudu com o Cruzeiro para os próximos três anos estão acertadas verbalmente e serão bem diferentes daquelas que as partes haviam definido em junho passado, quando o clube celeste chegou a anunciar a contratação.

Naquela ocasião, o Cruzeiro pagaria ao Palmeiras uma multa pela rescisão contratual no valor de US$ 4 milhões (cerca de R$ 26 milhões, pela cotação atual). E o jogador receberia aumento de R$ 300 mil em seus salários, por um contrato de cinco anos. Agora, o salário de Dudu no Cruzeiro também será inferior ao que ele ganhava no clube paulista.

Em junho, após o anúncio oficial da contratação pelo Cruzeiro e a confirmação do acerto pelo clube paulista, Dudu desistiu da transferência, por causa de pressão de torcidas organizadas do Palmeiras, cujos representantes chegaram a se reunir com o atleta em sua residência.

O atacante de 32 anos não conseguiu reconquistar seu espaço no time com o técnico Abel Ferreira após retornar de lesão no ligamento do joelho direito, sofrida em agosto de 2023. Ele passou a ser opção no banco de reservas, entrando no decorrer dos jogos. Em 2024, Dudu entrou em campo somente 19 vezes, sendo apenas quatro como titular. O atacante não fez gol ou deu assistência nesta temporada.

No Palmeiras desde 2015, Dudu conquistou 12 títulos, fez 462 jogos, 88 gols e 102 assistências. No Cruzeiro, o atacante jogou de 2009 a 2011, totalizando apenas 26 partidas, com três gols.