Dudu assina rescisão e não joga mais pelo Palmeiras

O atacante Dudu vai sair do Palmeiras. As partes, enfim, chegaram a um acordo amigável sobre a rescisão do atacante. O jogador se reuniu com os dirigentes no início da tarde desta quinta-feira (12) e alinhou os termos da quebra do vínculo, que era válido até dezembro de 2025.

O camisa 7 se despede do Verdão com 12 títulos, 462 partidas, 88 gols marcados e 102 assistências. O Cruzeiro, que já demonstrou interesse na contratação do jogador na última janela de transferências, aparece como o favorito para assinar com o atleta, que já atuou pela equipe entre 2009 e 2011.

A decisão foi tomada em consenso entre a diretoria do clube e o estafe do jogador, que planejam uma despedida amigável para o camisa 7.

Dudu vai para o Cruzeiro?

Conforme apurado anteriormente pela reportagem, o Cruzeiro segue como o favorito para contar com o atacante na próxima temporada. A relação entre o jogador e Alexandre Mattos, coordenador de futebol da equipe mineira, é um fator decisivo na negociação.

A diretoria da Raposa vê Dudu como peça-chave para retomar a briga por títulos no cenário nacional. Após perder a final da Copa Sul-Americana e não conseguir a classificação para a próxima edição da Libertadores, a equipe mineira aposta no atacante para reforçar o elenco na busca por novas conquistas.

Números de Dudu pelo Palmeiras

Contratado em 2015, Dudu é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, empatado com outros quatro atletas do elenco atual, além de Junqueira e Ademir da Guia. Ao todo, o atacante disputou 462 jogos pelo clube, somando 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências.

Dudu foi um dos principais nomes na retomada do protagonismo do Palmeiras no cenário nacional. No período em que defendeu o clube, ele conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2015), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).